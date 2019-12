Dienstag, 17. Dezember 2019

Runder Tisch soll nach Möglichkeiten suchen

Wie bekommt Holzminden mehr Lehrer an die Grundschulen? Foto: Pixabay

Holzminden. Nina Schiefelbein warb zu Beginn der Sitzung im Namen des Stadtelternrates, der Rat der Stadt Holzminden möge das Thema „offensiv angehen“ und nach Möglichkeit Mittel im Haushalt einstellen, „damit Geld da ist, wenn es benötigt wird“. Es stand der Antrag des Ratsherrn Dr. Adriano Profeta zum Thema „Lehrermangel in Holzminden“ auf der Tagesordnung des Rates (der TAH berichtete ausführlich aus dem Fachausschuss). Profeta hatte Maßnahmen zur Lehreranwerbung angeregt, vor allem Anwerbeprämien, Umzugshilfen und Zuschüsse von bis zu 20.000 Euro für Haus- oder Wohnungskauf eines neuen Lehrers in Holzminden. Doch die rechtliche Situation ist ebenso schwierig wie der Gleichbehandlungsgrundsatz von bereits an Holzmindener Grundschulen unterrichtenden und möglicherweise neu angeworbenen Lehrkräften. Darf ein Lehrer solche Prämien und Zuschüsse überhaupt annehmen? Die Debatte wurde lebhaft geführt im Stadtrat und am Ende ein von der SPD-Fraktion eingebrachter, ganz anders lautender Änderungsantrag einstimmig angenommen: „Die Stadt Holzminden beruft einen Runden Tisch ein, der realistische Möglichkeiten erarbeitet, wie durch Unterstützung der Stadt dem Lehrermangel an den Grundschulen der Stadt begegnet werden kann. Zu diesem Runden Tisch sollen alle Personen eingeladen werden, die mitwirken können, erfolgreiche Maßnahmen zu entwickeln...“ (spe)

