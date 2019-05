Mittwoch, 29. Mai 2019

Sachbeschädigung durch Sprayer in Holzminden

Die von der Polizei dokumentierten Schmierereien. Fotos: Polizei

Holzminden. Im Zeitraum von Freitag, 25. Mai, bis Montag, 27. Mai, besprühten Unbekannte im Schulzentrum Liebigstraße in Holzminden die Fassade der Oberschule in der Braunschweiger Straße, den dortigen Unterstand für Fahrräder sowie die angrenzenden Garagenwände des Tennis-Club Holzminden mit weißer, orangener, schwarzer und grüner Farbe. Der Schaden wird mit zirka 800 Euro beziffert. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen im Bereich der Oberschule geben können, sich mit der Polizei in Holzminden unter 05531/9580 in Verbindung zu setzen.