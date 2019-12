Montag, 30. Dezember 2019

Sachbeschädigungen in Bodenwerder – Täter sind identifiziert

Die Polizei konnte mehrere Fälle aufklären. Foto: tah/Symbolfoto

Bodenwerder. Am Abend des 25. Dezember ist es im Stadtgebiet Bodenwerder zu diversen Sachbeschädigungen an Lichterketten gekommen, die als Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt waren. Insgesamt sind 15 Lichterketten in der Münchhausenstraße, dem Münchhausenplatz und im Stadtpark beschädigt und unbrauchbar gemacht worden. Einem Mitarbeiter des Bauhofes Bodenwerder, der privat unterwegs gewesen ist, ist gegen 20.05 Uhr eine Gruppe von drei Jugendlichen im Stadtpark aufgefallen, die sich an einer der dort aufgehängten Lichterketten zu schaffen machten. Nachdem er sie angesprochen hatte, flüchteten zwei von Ihnen. Eine 15-jährige Jugendliche konnte von ihm festgehalten werden. Die beiden anderen als Täter in Frage kommenden flüchtigen 14- und 16-jährigen Jugendlichen konnten im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungen identifiziert werden. Die weiteren beschädigten Lichterketten wurden im Nachhinein festgestellt. Gegen die Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen über 500 Euro. Einen weiteren Ermittlungserfolg kann die Polizei Bodenwerder bezüglich der in Brand gesetzten Sonnenschirme in der Fußgängerzone von Bodenwerder vom 20. Dezember verzeichnen. Hier konnte ein 21-jähriger Mann aus Bodenwerder als Tatverdächtiger identifiziert werden. Gegen ihn wird zudem wegen einer weiteren Sachbeschädigung durch Feuer ebenfalls vom 20. Dezember ermittelt. Die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen durch das Einritzen von Hakenkreuzen dauern an. Die Polizei hofft durch die Auswertung privater Videoaufzeichnungen den Tätern auf die Spur zu kommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich telefonisch an die Polizei Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533/974950 zu wenden.