Montag, 09. April 2018

Saharastaub trübt Sonnentag

Gegen Mittag entstand dieses "Sonnenfoto" in Holzminden.

Holzminden. Auch wenn es am heutigen Montag einen weiteren für die Jahreszeit deutlich zu warmen Frühlingstag zu genießen gibt, verläuft der Tag doch längst nicht so ungetrübt wie es in den Vorhersagen angekündigt wurde. TAH-Wetterexperte Jürgen Höneke hat auch eine Erklärung dafür: Im Laufe des Vormittags bildeten sich zunehmend hohe Wolken und ließen die Sonne nur noch milchig blass hindurchscheinen oder brachten sie ganz zum Verschwinden. Ursache ist wieder einmal der mit südlicher Strömung herangeführte Saharastaub, der zum einen mit seinen Partikeln selbst die Atmosphäre trübt (durch die Brechung erscheint das Licht dann oft gelblich bis hellrötlich), andererseits fungieren solche Aerosolpartikel aber auch zusätzlich als Kondensationskerne und tragen zur Bildung von „echten“ Wolken bei. Text/Foto: Höneke