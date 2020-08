Freitag, 28. August 2020

Saison im Freibad Bevern endet am Sonntag

Das Wetter unbeständig, die Besucherzahl zu gering. Die Freibadsaison in bevern wird nicht verlängert. Foto: Junker

Bevern. Die Freibadsaison in Bevern geht am Sonntag planmäßig zu Ende. Eine Verlängerung ist aufgrund der Wetterprognosen und der zu erwartenden geringen Besucherzahl nicht darstellbar, so Samtgemeindebürgermeister Thomas Junker. Damit endet die Saison, die aufgrund der Corona-Pandemie erst am 20. Juni begann und einige Beschränkungen mit sich brachte, nach nur 73 Betriebstagen.

Rund 10.500 Besucher werden das Freibad dann in diesem Sommer besucht haben – ein Negativrekord, der wohl nicht nur auf die Kürze der Saison zurückzuführen ist.

