Freitag, 07. Juni 2019

„Salut“: Südfranzösisches Café-Bistro eröffnet in der Oberbachstraße

Freuen sich, dass es losgeht: Inhaber Walid Gabsi (rechts) mit Sohn Ben. Foto: spe

Holzminden. Aus der einstigen Brautboutique „First Class“ ist das Café-Bistro „Salut“ geworden, und es sieht genau so einladend aus, wie Inhaber Walid Gabsi es zuvor beschrieben hatte, als hier noch kein Bistrostuhl stand, keine Lampe an der Decke und kein Bild an den Wänden hing: Mediterran, sommerlich leicht und wie am Hafen von St. Tropez. Die Siebträger-Kaffeemaschine faucht und verströmt köstliches Aroma, leckere Quiches und Tartes warten in der Auslage auf Käufer. Eine Punktlandung haben Walid Gabsi und seine Familie mit der Eröffnung ihres Café-Bistros „Salut“ in der Oberbachstraße 24 hingelegt und können nun Glückwünsche und Komplimente entgegennehmen. Am Freitag um 18 Uhr eröffnet das „Salut“, und es ist alles rechtzeitig fertig geworden. Die Gabsis sind Südfrankreich-Liebhaber, das haben sie in ein schlüssiges Konzept umgesetzt. Ihren „französischen Traum“ wollen sie hier leben und laden ihre Gäste ein, ein wenig mitzuträumen: „Salut!“ Für Holzmindens Gastroszene ist das Café-Bistro eine absolute Bereicherung. (spe)