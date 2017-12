Montag, 04. Dezember 2017

Salzlager gut gefüllt für neue Winterdienst-Saison

Eckhard Engelke belädt per Radlader die Streufahrzeuge.

Kreis Holzminden. Einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Wintersaison haben Teamleiter Stephan Keuneke und seine Kollegen der Straßenmeisterei Eschershausen am Wochenende bekommen. Doch der Schneefall von Sonnabend auf Sonntag hat die erfahrenen Straßenwärter noch ziemlich kalt gelassen. „Es war ja angekündigt“, lächelt Ingo Rahmann. Und so gab es bei dem ersten Schneeräum-Einsatz der neuen Saison mit allen sechs Einsatzfahrzeugen keine besonderen Überraschungen, auch nicht in den Höhenlagen des Kreises. Die Straßenmeisterei Eschershausen – mit 22 Mitarbeitern zuständig für 270 Kilometer Landes- und Bundesstraßen im gesamten Kreisgebiet – ist für die bevorstehenden Aufgaben gerüstet. Vor allem die Streusalz-Lager sind bis an den Rand gefüllt:750 Tonnen lagern in der Zentrale in Eschershausen, weitere 700 Tonnen in der Salzhalle im Gewerbegebiet Bülte in Holzminden. Eines der wichtigsten Hilfsmittel für einen rechtzeitigen Einsatz der Räum- und Streufahrzeuge bleibt nach wie vor eine zuverlässige Wetterprognose. (nig)

Lesen Sie den ausführlichen Bericht im TAH vom 5. Dezember 2017