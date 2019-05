Freitag, 24. Mai 2019

Sammelstelle für alte Handys

Übergabe der Sammelbox von Torsten Maiwald (Nabu Holzminden) an Wulf Kasperzik. Foto: Nabu

Stadtoldendorf . In der Homburg-Apotheke in der Neuen Straße in Stadtoldendorf kann man künftig alte Handys und Smartphones samt Zubehör abgeben. Dabei ist es egal, ob das Gerät noch funktionstüchtig ist oder nicht – je nach Zustand werden die Handys von einem Recyclingunternehmen entweder repariert und verkauft oder die wertvollen Rohstoffe aus den Geräten für die Weiterverwendung aufbereitet.

Zusätzlich gibt das Unternehmen für jedes eingesammelte Gerät eine Spende an den Nabu, der das Geld für die Renaturierung der Unteren Havel in Sachsen-Anhalt und Brandenburg verwendet. Die Havel ist ein Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung. Der Nabu führt dort seit 2005 auf einer Länge von 90 Kilometern die größte Flussrenaturierung Mitteleuropas durch, um das Gebiet in einen sehr guten ökologischen Zustand zu versetzen.

Mehr lesen Sie im TAH am 25. Mai 2019