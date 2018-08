Donnerstag, 23. August 2018

Samtgemeinde Bevern will Vertrag mit dem Freibad-Verein kündigen

Am kommenden Sonntag will der Freibad-Verein die Saison 2018 beenden. Wenn es zur Kündigung des Vertrages zwischen Samtgemeinde und Verein kommt, ist es zumindest ungewiss, ob es 2019 eine neue Saison geben wird. Foto: nig

Bevern. Eine „Vielzahl von Verstößen gegen die Vertragsbedingungen“ führt Samtgemeindebürgermeister Harald Stock als Gründe für eine Entscheidung an, die Beverns Samtgemeinderat in seiner nächsten Sitzung im September fällen soll: Die Kündigung des Vertrages mit dem Freibad-Verein Bevern. Es gäbe eine ganze Reihe von Vorkommnissen in den Bereichen Sicherheit und Hygiene sowie Arbeitszeitgestaltung, die das eh schon angeknackste Verhältnis zwischen Samtgemeinde und Betreiber-Verein nachhaltig gestört haben. Stock geht davon aus, dass der Beschluss eine breite Mehrheit bekommen wird. Die kommenden Monate werde es darum gehen, erst einmal eine Bestandsaufnahme des gesamten Freizeitzentrums Bevern-Burgberg zu erstellen und eine Lösung für die Zukunft zu suchen. Mitglieder aller Fraktionen des Rates hätten bereits bekundet, am Bestehen des Freibades festhalten zu wollen. (rei)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH am 24. August 2018