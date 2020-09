Donnerstag, 03. September 2020

Samtgemeinde Boffzen will Ehrenamt stärken

Das Ehrenamt soll in der Samtgemeinde Boffzen dauerhaft gefördert werden. Foto: pixabay

Boffzen. Schon lange vor der Wahl zum Samtgemeindebürgermeister hat sich Boffzens neuer Hauptverwaltungsbeamter Tino Wenkel die Stärkung des Ehrenamts im ländlichen Raum auf die Fahne geschrieben. „Diese wichtige Aufgabe kann ein Bürgermeister allein nicht bewältigen, hierzu ist die Hilfe und Kooperationsbereitschaft aus der Bevölkerung erforderlich“, so Wenkel. Zunächst stand der Anspruch mit allen Gewerbetreibenden, Freiberuflern und Selbstständigen ins Gespräch zu kommen und deren Sorgen zu erfahren, an erster Stelle. „Ich sehe die Samtgemeindeverwaltung als Dienstleister für alle Zielgruppen, so dass es mir ein persönliches Anliegen ist, mit möglichst vielen Personen das Gespräch zu suchen“, stellt Wenkel heraus. (fhm)

