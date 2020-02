Freitag, 28. Februar 2020

Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf steht vor großen finanziellen Herausforderungen

Abstimmung im Samtgemeinderat über den Haushalt 2020. Foto: jbo

Stadtoldendorf/Eschershausen. Der wichtigste Tagesordnungspunkt der 12. Samtgemeinderatssitzung im Haus am Eberbach war zugleich auch der schwierigste. Der Haushalt 2020 und ein Blick auf die kommenden Jahre offenbarten große finanzielle Herausforderungen und könnten die Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf mittelfristig an die Grenzen der finanziellen Belastbarkeit führen, so die mahnenden Worte von Kämmerer Ralf Schaper. Dennoch wurde der Haushaltsentwurf, nach kleinen Änderungen, mit großer Mehrheit bei nur einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen verabschiedet. (jbo)

Mehr lesen Sie im TAH am 29. Februar 2020