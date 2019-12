Dienstag, 17. Dezember 2019

Samtgemeinderat befürwortet „offene Ganztagsschule“ in Negenborn

Die Grundschule Negenborn wurde in letzter Zeit bereits dank Fördermitteln saniert. Foto: ue

Negenborn. „Das ist doch nichts Neues, das haben wir doch schon“, werden jetzt womöglich einige Negenborner stirnrunzelnd denken. Und sie haben recht: An der Grundschule im Forstbachtal gibt es bereits eine gut funktionierende Nachmittagsbetreuung. Die Kriterien einer „offenen Ganztagsschule“ erfüllt sie damit zwar schon recht weit, aber noch nicht ganz. Und genau das will die Samtgemeinde Bevern als Schulträger jetzt ändern. Der Samtgemeinderat stimmte in seiner Sitzung am Montag geschlossen dafür, einen entsprechenden Antrag auf Errichtung einer offenen Ganztagsschule in Negenborn ab dem Schuljahr 2021/2022 zu stellen. Bis dahin muss allerdings auch baulich noch einiges getan werden. (rei)

