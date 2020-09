Donnerstag, 24. September 2020

Samtgemeinderat Bevern stimmt für Naturbad

Der zuständige Planer der Firma Polyplan erläuterte die Vor- und Nachteile der drei Varianten. Foto: rei

Bevern. Acht Ja-Stimmen und eine Enthaltung. Das war das Ergebnis der Abstimmung im Samtgemeinderat Bevern über die Zukunft des Freibades. Gestimmt hat die Mehrheit für eine Umwandlung des bisherigen Chlor-Bades in ein Naturbad mit biologischer Wasseraufbereitung. Der Beschluss beinhaltet jedoch ein dickes "Aber": Er soll nur umgesetzt werden, wenn es mindestens eine Million Euro an Fördergeldern gibt. Sicher ist schon, dass es 2021 keine Badesaison in Bevern gibt. Vor der Sitzng des Samtgemeinderates fand eine Bürgerinformation zu dem Thema Freibad statt. 50 Besucher hätte die Aula "verkraftet", knapp die Hälfte davon kamen tatsächlich. Einer der Planer von der Firma Polyplan erklärte ihnen die drei möglichen Varianten (1a und 1b hätten das Chlorbad enthalten). (rei)

Mehr lesen Sie im TAH am Sonnabend, 26. September 2020