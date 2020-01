Sonntag, 19. Januar 2020

Samtgemeinderat Boffzen unterstützt Kandidat Wenkel

Tino Wenkel könnte Uwe König in das Amt des Samtgemeindebürgermeisters folgen. Foto: beb

Boffzen. Einzeln hatten die meisten Fraktionen des Samtgemeinderates der Samtgemeinde Boffzen bereits bekannt, was am Sonnabend offiziell und parteiübergreifend bekräftigt wird: der bislang einzige Kandidat für die Wahl des Samtgemeindebürgermeisters, der parteilose und unabhängige Tino Wenkel, wird in seiner Kandidatur von allen Fraktionen des Samtgemeinderates unterstützt. Dass bis zum 10. Februar, wenn die Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge ausläuft, ein weiterer Kandidat hinzukommt, damit rechnet niemand und „es wird auch nichts dafür unternommen“, sagt Boffzens Bürgermeister, Christian Perl. (beb)

