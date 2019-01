Mittwoch, 30. Januar 2019

Samtgemeinderat verabschiedet Haushaltsplan 2019

Die Samtgemeinde wird 2019 auch ins Gerätehaus Eschershausen investieren. Foto: jbo

Stadtoldendorf. Als einen „Kraftakt im politischen Sinne“ bezeichnete Dirk Wollenweber (CDU) den Haushaltsplan der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf, der am Dienstagabend in der Samtgemeinderatssitzung im Haus am Eberbach diskutiert wurde. Kämmerer Ralf Schaper stellte die Eckpunkte des Plans vor. Mit Blick auf die derzeitige Finanzlage stellt er fest: „Die kritischen Jahre liegen noch vor uns.“ Dringend notwendig gewordene Investitionen, etwa in den Bereichen KiTa/Schule, Brandschutz und Freibäder hält der Rat dennoch für unaufschiebbar und kalkuliert für deren Aufwendung eine Schuldenerhöhung auf circa 3,5 Millionen Euro für das Jahr 2019 ein. Die größten Investitionen sind 800.000 Euro für Erweiterung und Neubau des Feuerwehrhauses in Eschershausen, 355.000 Euro für ein Löschfahrzeug in Eschershausen und 540.000 Euro für die beiden Freibäder. (beb)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH am 31. Januar 2019