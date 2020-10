Donnerstag, 15. Oktober 2020

Sanierung in Derental ist beschlossen

Das Sport- und Gemeindezentrum Derental wird saniert. Foto: Samtgemeinde Boffzen

Boffzen. Der Rat der Samtgemeinde Boffzen hat den Haushaltsplan für 2021 verabschiedet. Samtgemeindebürgermeister Tino Wenkel zeigte sich nach dem einstimmigen Votum des Rates sehr zufrieden. Er führt dieses Ergebnis auf die gute Zusammenarbeit zwischen den politischen Gremien und der Verwaltung zurück. Neben der stabilen Samtgemeindeumlage in Höhe von 2,5 Millionen Euro und erheblichen Investitionen als Zuweisung in die Kreisschulbaukasse sieht der Haushaltsplan die Sanierung des Sport- und Gemeindezentrums mit dem Lehrschwimmbecken in Derental vor. Die Finanzierung des Eigenanteils für diese Maßnahme ist als Kreditaufnahme in Höhe von 245.000 Euro veranschlagt. Die übrigen Investitionen können aus eigener Kraft finanziert werden.

Mehr lesen Sie im TAH vom 16.10.2020.