Montag, 13. Juli 2020

Sarah Connor als Hauptact in Beverungen

Sarah Connor ist am 29, August 2021 an der Weser zu Gast. Foto: Nina Kuhn

Beverungen . Das Weser Open Air, das am 12. September 2020 in Beverungen auf den Weserwiesen geplant war, kann diese Jahr wegen des Verbots von Großveranstaltungen nicht statt finden. Die Fans von Wincent Weiss, Lena, Michael Schulte, Lotte und Miu müssen nicht traurig sein. Alle können sie am 27. August 2021 in Beverungen erleben. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Und das ist neu: Sarah Connor wird am 29. August ihre „Herz Kraft Werke“- Sommertour 2021 in Beverungen beenden!

Die Schlagerparty mit Beatrice Egli, DJ Ötzi, Die Höhner, Sonja Liebig, Laura Wilde, Die JunX, die für den 11. September 2020 vorgesehen war, muss leider ausfallen.

