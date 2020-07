Mittwoch, 29. Juli 2020

SAT 1 Regional dreht in Holzminden

AT 1 Regional Sommeraktion beim Dreh auf dem Marktplatz in Holzminden. Foto: Weserbergland Tourismus e.V.

Holzminden. „Action im Weserbergland“ – das ist das Motto unter dem die Filmaufnahmen standen, die für einen Beitrag der SAT 1 Regional Sommeraktion „Urlaub bei uns: Schnieders entdeckt Niedersachsen“ am Dienstag entstanden sind. Klettern, mountainbiken und Europas längstes Adventure Escape mit dem Bergwerk Holzminden sowie ein Besuch der Baumzelte im Solling standen im Weserbergland auf dem Programm mit dem das Weserbergland sich beworben und als eine von fünf Regionen ausgewählt wurde.

Die Idee hinter der Sommeraktion von SAT 1 Regional ist einfach: Es soll gezeigt werden, wie schön die Heimat in Niedersachsen ist und das man für einen schönen und erlebnisreichen Urlaub nicht in die Ferne schweifen muss. Der Schwerpunkt der Aktivitäten liegt dabei auf dem „Machen“ und aktiv sein. Moderator Jens Schnieders besucht bei diesem Format in den niedersächsischen Sommerferien jede Woche eine andere Region – in der vergangenen Woche das Emsland, jetzt das Weserbergland und in den kommenden drei Wochen noch drei weitere Regionen. Mit einem Einladungs-Video wird der Moderator immer von einem Guide in die Region gelockt, um auch einmal die aktiven Angebote zu zeigen. Für das Weserbergland hat diese Aufgabe als Guide Christoph Brand (Geschäftsführer der Schattenspringer GmbH mit dem dazugehörigen TreeRock Abenteuerpark Hochsolling und dem Bergwerk Holzminden) übernommen, der seine Aufgabe perfekt absolvierte und den Moderator zu den verschiedenen Erlebnissen vor Ort begleitete.

Ein Besuch auf dem Marktplatz in Holzminden, eine Klettertour im TreeRock Abenteuerpark Hochsolling, mountainbiken auf dem Mountainbike-Parcours zwischen Neuhaus und Silberborn, eine Tour durch den Escape Room im Bergwerk Holzminden sowie die Baumzelte in Uslar-Schönhagen standen auf dem Programm, das den Moderator immer wieder ins Schwitzen brachte. Einen ganzen Tag gedreht und Freitag direkt gesendet: Der acht- bis zehnminütige Beitrag wird am kommenden Freitag um 17.30 Uhr im SAT 1 Regional-Programm ausgestrahlt.