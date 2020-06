Donnerstag, 18. Juni 2020

SAT.1 berichtet aus dem Hutewald Solling

Kurt Hapke, Geschäftsführer des Naturparks Solling-Vogler, mit Exmoor-Ponys. Foto: Naturpark Solling-Vogler

Neuhaus. Am Donnerstagmorgen erreichte den Naturpark Solling-Vogler die Nachricht, dass voraussichtlich bereits am Donnerstag, 18. Juni, um 17.30 Uhr auf „SAT.1 regional“ (Niedersachsen/Bremen) ein Bericht über den Hutewald Sollingläuft. Der Sender ist über Kabel, DVB-T2 HD, digitalen Satellit und via Livestream auf der Homepage zu empfangen.

Ein Filmteam von SAT 1 hat unter anderem am 11. Juni die Sortierung der Exmoor-Ponys mit dem Nachwuchs aus dem Jahr 2020 begleitet. Außerdem wurde zum Waldnaturschutz der zuständige Revierleiter Tobias Kienz interviewt. Er gab zu Habitatbaumkonzept und Förderung seltener Arten im Hutewald Auskunft. Eine weitere Station war die seit 2014 bestehende Erweiterung des Hutewalds Solling mit der 43 ha großen „Neuen Hutelandschaft“. Hier hat der zuständige Projektleiter Johannes Thierry über den Kompensationsflächenpool, dessen Bedeutung und Wirkung sowie über die Landschaftsentwicklung und dem Naturschutz in diesem Bereich berichtet.