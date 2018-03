Freitag, 23. März 2018

Sauberkeit der Holzmindener Innenstadt bleibt Dauerthema

Dieses Archivfoto aus der Fußgängerzone Obere Straße zeigt den ganz normalen Wahnsinn rund um die Sperrmüllabfuhr. Foto: spe/Archiv

Holzminden. Zerfledderte Gelbe Säcke, Tretminen vierbeiniger Herkunft, sich vermehrender Sperrmüll, ausgekippte Aschenbecher und Hausmüll in den öffentlichen Mülleimern: „Das hat die Stadt nicht verdient, so auszusehen. Es muss etwas getan werden. Wir müssen das gemeinsam mit Ordnungsamt und Bauhof auf die Reihe kriegen.“ Die Ratsvorsitzende und Vorsitzende des Innenstadt-Ausschusses, Eleonore Roth-Schütz, findet deutliche Worte. Das Dauer-Aufregerthema und -Ärgernis hat es wieder einmal auf die Tagesordnung einer Fachausschusssitzung geschafft. Stellen, „an denen es wirklich übel aussieht“, kennt wohl jeder. Diesmal sind auch Jan Christoph und Günter Struck von den Stadtwerken gekommen, und was sie erzählen, lässt die Kommunalpolitiker und jeden Zuhörer ungläubig mit den Ohren schlackern.

Jeder, der mit offenen Augen durch die Stadt geht, sieht, in welchem Zustand sie sich befindet – nicht jeden Tag, aber immer wieder. Es gibt wahre Dreckecken und permanente „Minenfelder“ voller Hundehaufen. Obwohl Rat und Verwaltung, Ordnungsamt, Baubetriebshof der Stadtwerke (mit der Innenstadt-Reinigung beauftragt) und die AWH immer wieder um Optimierungen bemüht sind, ist noch ganz viel Auf- und nachbereitung notwendig. Das Thema brennt auf den Nägeln. (spe)

