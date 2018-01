Sonntag, 14. Januar 2018

Schaden im Kabelnetz ist behoben

Holzminden. Der Totalausfall im Kabelnetz im Großraum Holzminden, der am Freitag die Kunden von Vodafone Kabel Deutschland verärgert hat, ist behoben. Wie ein Sprecher des Unternehmens gegenüber dem TAH bestätigte, konnte am Sonntag um 11.20 Uhr die Ursache des Schadens endgültig beseitigt werden. Es sei eine aufwändige Reparatur notwendig gewesen, um den Empfang von TV und Internetverbindungen wieder herzustellen. Man habe zunächst am Freitag und Sonnabend mit einer Notempfangsstelle gearbeitet, um zumindest einen Teil der Angebote aufrecht erhalten zu können. Jetzt sei es aber wieder möglich, TV zu empfangen und im Internet zu surfen, so der Sprecher von Vodafone Kabel Deutschland. Seit Freitagvormittag konnten rund 7.000 Haushalte im Holzmindener Kreisgebiet keine Fernsehsender empfangen. Auch Internet und Telefondienste waren betroffen. (fhm)