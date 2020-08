Mittwoch, 26. August 2020

Schadstoffe im Fußboden der Holzmindener OBS-Schulcontainer festgestellt

Der Schulcontainerkomplex war Anfang Februar von einer Fachfirma im Auftrag des Landkreises Holzminden aufgestellt worden.

In Zusammenhang mit den Fußbodenproblemen in den am Schulzentrum Liebigstraße aufgestellten Schulcontainern wurde im Auftrag des Landkreises Holzminden ein Baubiologe hinzugezogen. Dabei sind auffällige Schadstoffkonzentrationen festgestellt worden. Der Boden soll in den nächsten Wochen ausgetauscht und damit auch eine mögliche Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. Noch rechtzeitig vor Schulbeginn konnte für die Zeit der Sanierung eine alternative Beschulung im schon fertigen Gebäudetrakt des Schulzentrums sichergestellt werden. „Der von uns eingesetzte Baubiologe hat bei seinen Tests festgestellt, dass die Grenzwerte für Biozide überschritten worden sind“, erklärt Sarah Humburg, Erste Kreisrätin des Landkreises Holzminden dazu.

