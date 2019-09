Sonntag, 08. September 2019

Schäfer- und Hutefest lockt tausende Besucher nach Amelungsborn

Weidetiere (fast) zum Anfassen. Das Schäfer- und Hutefest ist ein tier- und naturnahes Erlebnis. Fotos: jbo

Amelungsborn. Wenn es um Tiere, Natur, Essen und um alles, was die ländliche Lebensart ausmacht, geht, dann hält den Kreis Holzmindener und auch viele auswärtige Besucher nichts auf. Auch nicht das Wetter. Und so strömten zur mittlerweile siebten Auflage des Schäfer- und Hutefestes am Sonntag, trotz vorheriger unsicherer Wettervorhersage, wieder tausende Freunde alter Schäfertraditionen auf das Gelände des altehrwürdigen Zisterzienserklosters Amelungsborn. Optimismus und Vorfreude wurden belohnt. Im Fokus standen auch in diesem Jahr neben den Schafen und den unterschiedlichen Hütehunderassen vor allen Dingen die Angebote zahlreicher Aussteller, vom Handwerker über den Wolladen bis hin zum Naturschutzverband. Landrätin Schürzeberg warb für die Weidetierhaltung, ohne die unsere Kulturlandschaft in der jetzigen Form nicht erhalten werden könne. (jbo)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 9. September