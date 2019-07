Dienstag, 09. Juli 2019

Schäfer- und Hutefest: Tierisch gut

Das Fest lockt zahlreiche Besucher auf das Klostergelände. Foto: TAH

Amelungsborn (r). Traditionell und uralt: das Schäferhandwerk. Was früher auch im Weserbergland ein prägendes Landschaftsbild war, ist heute ein seltenes Bild. So sieht man nur noch selten von aufmerksamen Hütehunden geführte Schafsherden durch die Lande ziehen. Und genau an diese Tradition erinnert das Schäfer- und Hutefest, das der Landkreis Holzminden alle zwei Jahre auf dem Gelände des Klostergutes Amelungsborn ausrichtet. Anfang September ist es wieder soweit. Zum siebten Mal findet das Fest schon statt und hat sich inzwischen weit über die Grenzen der Region einen Namen gemacht. Traditionell und tierisch bunt wird es dementsprechend am Sonntag, 8. September, in Amelungsborn zugehen, wo von 10 bis 18 Uhr alte Schäfertraditionen und natürlich die wolligen Vierbeiner selbst im Mittelpunkt stehen. „Die Vorbereitungen für die Großveranstaltung laufen momentan schon auf Hochtouren“, verrät Michael Buschmann von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreis dazu.

