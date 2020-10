Sonntag, 25. Oktober 2020

Scharfoldendorf: Auto vor die Ampel gesetzt

Der Fahrer blieb bei diesem Unfall Gott sei Dank unverletzt. Foto: gl

Eschershausen/Scharfoldendorf. Ein recht kurioser Verkehrsunfall hat sich am Sonnabendvormittag auf der Bundesstraße B 240 (Ortsdurchfahrt Eschershausen/ Scharfoldendorf) ereignet. Ausgangs einer leichten Rechtskurve war ein 28-jähriger Fahrer von Eschershausen kommend aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten und hat die Kontrolle über seinen Renault verloren. Dadurch kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte eine Gebäudewand und prallte anschließend frontal gegen den Ampelmast einer Fußgängerampel. Da Betriebsstoffe aus dem erheblich beschädigten Fahrzeug ausliefen, wurde auch die Feuerwehr alarmiert. Unter der Einsatzleitung des Eschershäuser Ortsbrandmeisters Christian Puschendorf sicherten die rund 15 Einsatzkräfte die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und nahmen auslaufende Flüssigkeiten auf. Hierzu kam auch ein spezielles Bindemittel sowie flüssiger „Ölkiller“ zum Einsatz. Da zuvor auch geringe Mengen der Betriebsstoffe über das Regenwasserkanalsystem in die Lenne gelangt waren, wurde nach Rücksprache mit der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Holzminden eine Ölsperre errichtet und ein Kanalbereich gespült. Der 28-jährige Fahrer blieb bei dem Unfall zum Glück unverletzt. Der Fahrzeugverkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt. Es kam bis gegen 12.15 Uhr zu leichten Verkehrsbehinderungen. (gl)