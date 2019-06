Dienstag, 18. Juni 2019

Scharfoldendorf: Gartenmöbel geraten in Brand

Eine Wärmebildkamera kam zum Einsatz. Foto: Feuerwehr

Scharfoldendorf. Aus bislang ungeklärter Ursache sind am Dienstagmorgen kurz nach 6.30 Uhr Gartenmöbel auf einer überdachten Terrasse im „Buchenweg“ in Scharfoldendorf in Brand geraten. Wie Eschershausens Ortsbrandmeister Christian Puschendorf hierzu mitteilte, brauchten die Einsatzkräfte jedoch nur noch Nachlöscharbeiten durchführen, da durch die Bewohner bereits eigene Löschmaßnamen durchgeführt worden waren. Hierbei kam auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz, um versteckte Brandstellen zu erkennen. Neben den Brandschützern aus Eschershausen waren auch die Kräfte aus Holzen alarmiert worden. Nach Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte konnten jedoch weitere Einheiten bereits auf der Anfahrt wieder umkehren. Über die Höhe des entstanden Sachschaden liegen keine Angaben vor. (gl)