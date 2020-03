Mittwoch, 04. März 2020

Schau hin: TAH startet eine neue Borris-Grigoleit-Serie

Nach „Halte inne“ und „Wage zu träumen“ nun „Schau hin“: Günther Grigoleit und Jürgen Borris sind wieder kreativ gewesen. Foto: spe

Holzminden. Günther Grigoleit schließt jeden Tagebucheintrag mit einem kleinen Gedicht, jeden Tag seit Mitte der 80er Jahre mit einem Sinnspruch. Jürgen Borris zieht es hinaus in die Natur, mit der Kamera geht er auf Pirsch. Seine herausragenden Natur- und Tierfotos schmücken viele Bücher und Bildbände, in der Naturfotografen-Szene hat er einen tadellosen Ruf. Der Holzmindener und der Neuhäuser, seit vielen Jahren miteinander befreundet, haben ihre Disziplinen und Kompetenzen zusammengeführt, dokumentiert in einem inspirierenden Büchlein und in den beiden TAH-Serien „Halte inne“ und „Wage zu träumen“. Nun sind sie wieder aktiv geworden und haben es noch einmal getan: Jürgen Borris hat seinem Freund eine Auswahl an Fotos vorgelegt – kommentarlos –, und Günther Grigoleit hat diese auf sich wirken lassen als Inspirationsquelle für seine Aphorismen. Herausgekommen ist eine Mappe voller Bild-Text-Symbiosen, die der TAH in loser Folge gern veröffentlicht in einer dritten Serie, diesmal „Schau hin“ betitelt. Heute soll diese Serie starten. (spe)

