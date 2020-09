Montag, 28. September 2020

Schaukasten am Pfarramt beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Die rechte Scheibe des Schaukastens wurde eingeschlagen. Foto: Polizei

Lauenförde. In der Nacht von Freitag, 25. September, auf Sonnabend, 26. September, beschädigten unbekannte Täter den Schaukasten vor dem evangelisch-lutherischen Pfarramt in der Bahnhofstraße in Lauenförde. Dabei wurde eine der beiden Schaukästenscheiben eingeschlagen. Die Polizei sucht nun Zeugen zu der Tat. Hinweise bitte an die Polizeistation Boffzen unter 05271/951050 oder die Polizei Holzminden unter 05531/9580.