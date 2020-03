Montag, 09. März 2020

Schaurig schöner Musikgenuss in Bevern

Marion Fluck (Flöte), Barbara Coerdt (Bouzouki) und Barbara Hintermeier (Geige) begeisterten in der Schlosskapelle Bevern. Foto: jbo

Bevern. Das war eine wahrlich grandiose Besetzung für ein Konzert anlässlich des Weltfrauentages in der Schlosskapelle in Bevern. Mit den „First Ladies des Irish Folk“, den More Maids, präsentierten das Kulturzentrum Weserrenaissance Schloss Bevern und das Gleichstellungsbüro des Landkreises ein Damen-Trio ausdrucksstarker Stimmen und virtuoser Instrumentalität. Dazu rundete eine kommentierte Führung zum Leben und Wirken von Paula Tobias im Vorfeld des Konzertes die Veranstaltung perfekt ab. (jbo)

