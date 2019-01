Freitag, 04. Januar 2019

Schauspiel trifft auf Bauchrednerei im Zimmertheater Höxter

Von links: Stefan Marx, Tim Becker und Simon Hillebrand.

Höxter. Schmackhafte Häppchen auf den Tischen und köstlich-humoristische Leckerbissen auf der Bühne. Das erwartete die Theaterbesucher auf der Bühne des Café & Zimmertheaters. Vier Tage lang wurde Augen und Ohren ein wunderbar abwechslungsreiches Menü aufgetischt. Lachmuskeln blieben nicht verschont, Lachtränen flossen in Strömen und das Kulturbarometer schlug aus bis zum Anschlag.

Das beliebte Café in der Stummrigestraße hatte sich erneut in ein kleines Theaterparadies verwandelt, in dem niemand vor frechen Plüschkaninchen, kiffenden Hippies namens Joe, Rumpelstilzchen und weiteren Fabelwesen sicher war.

