Mittwoch, 31. Juli 2019

Scheune in Gehrden gerät in Brand

Als die Feuerwehr ankam, brannte die Scheune schon lichterloh. Foto: Polizei

Brakel. In der Dringenberger Straße in Gehrden ist am Mittwoch, gegen 1.20 Uhr, festgestellt worden, dass eine etwa 40 mal 60 Meter große Scheune in Brand geraten war. Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei brannte das Gebäude bereits in vollem Ausmaß. In der Scheune wurden ungefähr 100 Strohballen gelagert. Ein angrenzendes Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnt, so dass Menschen durch das Feuer nicht in Gefahr waren. Auf Grund der Löscharbeiten musste die Dringenberger Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Zur Brandursache und Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hierzu dauern die Ermittlungen noch an.