Donnerstag, 09. Juli 2020

Schleichverkehr durch Baustelle: Liebigstraße in Holzminden soll Ende Juli wieder frei sein

Noch ist die Liebigstraße in diesem Abschnitt Baustelle, eine Durchfahrt verboten. Fotos: spe

Holzminden. Seit Monaten ist die Liebigstraße zwischen Kreuzung Sollingstraße und Einmündung „Über dem Gerichte“ nun schon Baustelle und damit eine der Hauptverbindungsstraßen in der Stadt Holzminden für den Durchgangsverkehr gesperrt. Das trifft viele Berufspendler, die nun Umwege fahren müssen, die Anlieger innerhalb der Baustelle, aber besonders entlang der Schleichwege, in Bebelstraße und Kampweg. Über Wochen hat hier der Verkehr stetig zugenommen, die Abkürzung spricht sich immer mehr herum. Denn kaum jemand mit Ortskenntnis will in oder aus Richtung Bülte den langen Umweg über die Ostumgehung und Sollingstraße nehmen. Mit der Ruhe in der Wohnstraße ist es vorbei. Die Stadtwerke Holzminden verlegen im gesperrten Abschnitt der Liebigstraße neue Versorgungsleitungen für Gas und Wasser und neue Hausanschlüsse. Die Stadt Holzminden wird der Straße einen neuen Fahrbahnbelag und neue Gehwege spendieren. Die gute Nachricht: Mit dem Abschluss der Bauarbeiten ist für Ende Juli zu rechnen. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 9. Juli