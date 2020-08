Samstag, 15. August 2020

Schlosstheater Fürstenberg feiert einmaliges Revival

Von links: Bärbel Mihm (ehemaliges Schlosstheater Fürstenberg, Christian Höke, Madeline Sprock (beide madeyefilms), Hans-Josef Held (SPD-Stadtverbandsvorsitzender), Daniel Hartmann (unabhängiger Bürgermeisterkandidat). Foto: Daniel Hartmann

Höxter. „Das Spotlight geht an, die Emotionen kochen hoch und das Publikum ist am Toben. Da kommen schöne Erinnerungen an das Schlosstheater Fürstenberg hoch“, sagt der unabhängige Bürgermeisterkandidat Daniel Hartmann, der selbst viele Jahre aktiv dort mitgearbeitet hat. „Umso mehr freut es mich, dass ich gemeinsam mit dem ehemaligen Ensemble und dem Team des Schlosstheaters Fürstenberg sowie mit dem SPD-Stadtverband eine Wahlkampfveranstaltung organisieren kann.“ In Höxter ist am 13. September Kommunalwahl. Am Sonntag, 6. September, um 16 Uhr auf dem Marktplatz in Höxter öffnen sich das erste Mal seit sechs Jahren wieder die Vorhänge für die Akteure des Schlosstheaters Fürstenberg. Sie sollen die politisch inhaltlichen Beiträge durch musikalische Darbietungen ergänzen.

