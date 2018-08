Mittwoch, 22. August 2018

Schmutziger Sport für eine gute Sache

Das Holzmindener Team mit dem klangvollen Namen „Hangover 96“ war bei den Wettbewerben „Aalsprint“ und „Wattfußball“ vertreten. Fotos: Hesse

Holzminden. Schlamm spritzt hoch, Männer in Kostümen stolpern durch den Schlick, wollen als erste ins Ziel kommen. Am letzten Wochenende kamen zum 35. Mal Athleten zu den jährlich stattfindenden „Wältmeisterschaft“ im Schlickschlittenrennen. Auch der Kreis Holzminden war vertreten: Marco Hesse reiste mit elfköpfigem Team nach Greetsiel in Ostfriesland, um für den guten Zweck mitzumischen.

Auf die Idee kam er vor zwei Jahren, damals war er noch als Zuschauer vor Ort. Er und sein Team vertraten den Kreis dank der Unterstützung ihrer Sponsoren, der Brauerei Allersheim, dem Autohaus Siebrecht und dem Ferienhaus Dehrental im Eilsum. Etwa 150 Athleten waren insgesamt vor Ort und nahmen an den sechs Kategorien Aalsprint, Wattfußball, Watt‘n Achter, Wattziehen, und natürlich dem namensgebenden Schlickschlittenrennen im Einzel oder Team teil. (nd)

