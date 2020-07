Samstag, 25. Juli 2020

Schnell entflammt und schnell gebannt

Der Einsatz war für alle beteiligten Fachkräfte schnell beendet. Fotos: beb

Lüchtringen. In Lüchtringen sollte am Sonnabendmittag alles ganz schnell gehen. In der Ortsmitte des Dorfes wollte ein Mann auf die Schnelle an der Gartenhütte vor seinem Wohnhaus Unkraut mit einem Abflammgerät zum Unkrautabbrennen entfernen. Mit den Pflänzchen geriet allerdings auch die Gartenhütte in Brand. Schnell alarmierte er die Freiwillige Feuerwehr und versuchte danach selbstständig die Flammen zu löschen. Innerhalb von wenigen Minuten waren die Brandschützer und auch die Polizei aus Höxter vor Ort. Die brennende Gartenhütte wurde zügig gelöscht, sodass ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert und niemand verletzt wurde. Die Hütte gilt dennoch als total beschädigt. (beb)