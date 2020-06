Sonntag, 14. Juni 2020

Schnupperkurs beim Golfclub Weserbergland

Mit dem Üben des Abschlags auf der Driving-Range begann der Schnupperkurs für die neuen Golfspieler und -spielerinnen. Foto: jbo

Polle. Seit Wochen trifft die Corona-Pandemie den Sportbetrieb in vielen Bereichen mit voller Härte. Beengte Platzverhältnisse in der Halle oder ein zu enger Körperkontakt zwischen den Sportlern auf dem Sportplatz lassen aktuell einen Spielbetrieb bei den meisten Sportarten noch nicht zu. Doch wie sieht das beim Spiel mit dem kleinen weißen Ball, beim Golf aus? Dort wo meist nur zwei Spieler auf einer weitläufigen Bahn und noch dazu in herrlich frischer Luft ihrem Sport nachgehen, müssten die Corona-Regeln doch locker einzuhalten sein, oder? TAH-Reporter Jürgen Bommer nutzte die Gelegenheit bei einem Golfschnupperkurs einen Blick auf den Betrieb in Corona-Zeiten und den Golfsport im Allgemeinen zu werfen. Die Erkenntnis dabei: Golf ist kein elitärer Nischensport mehr, sondern eine faszinierende Freizeitbeschäftigung für Jedermann. (jbo)

Mehr lesen Sie im TAH am 15. Juni 2020