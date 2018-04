Montag, 09. April 2018

Schnupperstudium Bauen am 12. April in der HAWK

Workshops im Betonlabor sind Bestandteil des Schnupperstudiums. Foto: HAWK

Holzminden. In welchem Bereich arbeiten Absolventen des Studiengangs Green Building? Worum geht im Studiengang Baumanagement und was sind Studieninhalte? Beim Schnupperstudium Bauen am Donnerstag, 12. April, können alle, die sich für das Studienangebot der HAWK in Holzminden interessieren, einen Überblick verschaffen. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr im Lichthof der Hochschule am Haarmannplatz 3 in Holzminden. Um Anmeldung wird gebeten.

Das Schnupperstudium am 12. April besteht aus drei Blöcken: Zunächst schildern die Studiengangsleiter die wichtigsten Inhalte und Arbeitsbereiche beider Studiengänge. Bei einer gemeinsamen Laborführung können Interessierte einen Einblick in die Praxisanteile des Hochschulstudiums bekommen. Für den dritten Block (bis 17 Uhr) teilt sich die Gruppe je nach Interessenlage. Angeboten werden Workshops im Betonlabor sowie im Nativ Plus-Haus.

Während der gesamten Veranstaltung stehen Studierende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Lehrende für Gespräche zur Verfügung. Anmeldungen nimmt Cordula Watermann von der HAWK-Studieninfo entgegen (E-Mail studieninfo.m@hawk.de, Telefon 05531/126101).

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 10.04.18