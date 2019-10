Mittwoch, 09. Oktober 2019

Schön anzusehen, aber nicht genießbar!

Das Foto zeigt keine Stockschwämmchen, sondern giftige „grünblättrige Schwefelköpfe“. Foto: bs

Holzminden. Wie schwierig die Bestimmung von Pilzen sein kann, musste die TAH-Redaktion jetzt selbst erleben. Das große Foto zur Geschichte „Jetzt geht’s in die Pilze“ in der Mittwoch-Ausgabe zeigt nämlich keine Stockschwämmchen, sondern laut Hinweisen aus der Leserschaft eine Ansammlung von „Grünblättrigen Schwefelköpfen“. Und die sind ungenießbar – und sogar giftig! Also bitte liebe Leser: Erfreuen Sie sich am Anblick solcher Pilz-Ansammlungen, ohne sie hinterher verzehren zu wollen. (rei)