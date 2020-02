Montag, 24. Februar 2020

Schönhagen: Gegen umgestürzten Baum gefahren

Die Polizei meldet einen Unfall auf der B 497.

Schönhagen. Sturm "Yulia" hat am Sonntag einen Unfall auf der B 497 verursacht. Gegen 18.30 Uhr war ein 28-jähriger Autofahrer aus Holzminden mit seinem Fahrzeug auf der B 497 aus Schönhagen kommend in Richtung Neuhaus unterwegs und prallte gegen einen auf die Fahrbahn gestürzten Baum. Am Auto entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.