Donnerstag, 18. April 2019

Schon was vor an Ostern?

Kohlenachschub! Am Sonnabend können Modelleisenbahnfreunde im Schloss Bevern ein Lokführerdiplom erwerben. Foto: tah

Bevern. Mit Start der Saison lädt das Kulturzentrum Weserrenaissance Schloss Bevern wieder dienstags bis sonntags und an allen Feiertagen von 10 bis 17 Uhr zum Besuch. Warum eigentlich findet sich im Schloss Bevern so wenig „historisches Schlossinnenleben“? Die einstündigen Schlossführungen an allen Sonn- und Feiertagen um 15 Uhr geben auf unterhaltsame Weise Antworten auf Fragen wie diese. 400 Jahre Schlossgeschichte erschließen sich beim spannenden Rundgang.

Mehr lesen Sie im TAH vom 18. April 2019.