Montag, 15. April 2019

Schornsteinbrand in Dielmissen

Der Schornsteinfeger inspiziert die Kamine. Foto: gl

Dielmissen. Ein Schornsteinbrand hat die Einsatzkräfte der Feuerwehren am Montagmittag gegen 12.45 Uhr beschäftigt. Im Einsatz waren neben dem Löschzug Dielmissen, bestehend aus den Ortsfeuerwehren Dielmissen, Lüerdissen und Oelkassen, auch das Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) aus Eschershausen sowie der Einsatzleitwagen. Zunächst wurde der Schonsteinbereich in allen Etagen eines Nebengebäudes in der Hauptstraße in Dielmissen auf Erwärmung überprüft. Dann wurde der Brandschutz sichergestellt, bis ein hinzugezogener Schornsteinfeger den Rauchabzug überprüft und restliche Anhaftungen mit einem Kehrbesen entfernt hat. Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet und die insgesamt 26 Einsatzkräfte konnten wieder einrücken. Zur Eigensicherung der Feuerwehrkräfte war zudem ein Rettungswagen zur Einsatzstelle geschickt worden. (gl)