Freitag, 04. Januar 2019

Schranken gehen wieder nicht hoch

Warten vor den geschlossenen Schranken. Foto: fhm

Höxter. Es war nicht das erste Mal, dass die Schranken des Bahnübergangs Godelheimer Straße/B 64 zwischen Höxter und Godelheim nicht hochgingen. Am Freitagvormittag, 4. Januar, versagten die beiden Schranken wieder den Dienst und die Autos mussten warten. Die alarmierte Polizei und Bahnmitarbeiter waren schnell vor Ort, um das Problem zu lösen. Die Schranken wurden per Hand nach oben gesetzt. Zuletzt waren die Schranken kurz vor und nach Weihnachten unten geblieben. Am 20. Dezember dauerte es mehrere Stunden, bis der Schaden behoben war und die Schranken wieder geöffnet werden konnte. Das sorgte für kilometerlange Staus. Am Freitagvormittag war nach einer knappen halben Stunde das Problem beseitigt. (fhm)