Freitag, 04. Oktober 2019

Schrecklicher Unfall in Stahle

Die Unfallstelle ist abgesperrt. Während die Polizei noch ermittelt, beginnt für den Hauseigentümer und die Betreiber des Friseurgeschäftes das Organisieren und Aufräumen.

Stahle. Es ist ein grausiger Unfall, der ein Todesopfer fordert. Und es ist ein Unfall, bei dem am Freitag viele Fragen nicht geklärt werden können: In der Nacht zum Freitag fährt ein Mann in Stahle mit seinem Golf mit hoher Geschwindigkeit und ungebremst gegen eine Hauswand. Der Wagen geht in Flammen auf. Das Feuer droht auf das Gebäude überzugreifen. Der Mann, dessen Identität noch nicht sicher geklärt ist, stirbt.

Freitagvormittag: Vor dem Haus an der Kreuzung Heinser Straße/Holzmindener Straße/Am Sportplatz warten Josef Rump, der Hausbesitzer, Tochter Petra Titze und Horst Brünig, der Ehemann der Friseursalon-Betreiberin auf den Statiker. Es herrscht Fassungslosigkeit.

