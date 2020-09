Samstag, 05. September 2020

Schüler der 2. Klassen der Grundschule Stadtoldendorf müssen in Quarantäne

Symbolfoto pixabay

Stadtoldendorf. Am Freitag meldete der Landkreis Holzminden zwei neue positiv auf das Coronavirus getestete Personen. Zwei Kinder aus dieser Familie sind am Sonnabend ebenfalls positiv getestet worden. Das bestätigte Landkreis-Pressesprecher Peter Drews gegenüber dem TAH. Es handelt sich um ein Kleinkind ohne weiteren Sozialkontakte außerhalb der Familie und um ein Schulkind, das die Grundschule Stadtoldendorf besucht. Die Konsequenz: Sämtliche Schüler der zweiten Klassen der Grundschule Stadtoldendorf – betroffen sind 61 Kinder aus drei Klassen – müssen sich nun sicherheitshalber in Quarantäne begeben. Dies ist der Fall, weil sich die Schüler in den Pausen jahrgangsweise begegnen, der infizierte Schüler also in Kontakt zu den anderen Kindern gekommen ist. Offenbar im Zusammenhang mit diesem Infektionsgeschehen müsse auch eine Fußballmannschaft in Quarantäne gesetzt werden, teilt der Pressesprecher weiter mit.

Alle Schulkinder der zweiten Klassen der Grundschule Stadtoldendorf und eventuell auch Lehrer sollen voraussichtlich am Dienstag auf Corona getestet werden. Aus den Ergebnissen ergeben sich die zu treffenden weiteren Maßnahmen – auch für die Familien der Kinder. Auch die Spieler der isolierten Fußballmannschaft müssen getestet werden. Die Grundschule informiert die Eltern auf ihrer Homepage: „Falls Ihr Kind ein Geschwisterkind in einer zweiten Klasse hat oder anderweitig sehr engen Kontakt zu einem Kind aus dem zweiten Jahrgang hat, dann bleibt es bitte bis auf Weiteres zu Hause. Alle Kinder der Jahrgänge 1, 3 und 4, die keine Geschwisterkinder im zweiten Jahrgang haben, kommen auch weiterhin zur Schule. Es findet in der kommenden Woche dann noch einmal weitgehend Klassenlehrer-Unterricht statt."

Die Zahl der aktuell Infizierten im Landkreis Holzminden liegt damit bei elf. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 7. September