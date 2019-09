Freitag, 27. September 2019

Schüler der BBS Holzminden pflanzen Von-Langen-Eichenalleen nach

Schüler mit ihren Eichen auf dem Weg zur Pflanzstelle: Die Landesforsten hatten alles vorbereitet, damit die Alleen wieder wachsen. Fotos: BBS

Holzminden/Neuhaus. Vor den aktuellen Ereignissen wie der „Friday for future“-Bewegung oder den deutlich sichtbaren Auswirkungen des Klimawandels im Solling, bekommt die diesjährige Pflanzaktion der Georg-von-Langen-Schule, Berufsbildende Schulen Holzminden, noch eine ganz andere Bedeutung. Denn jeder Baum zählt! Jeder Baum ist ein CO2-Speicher. Jeder Baum liefert uns Sauerstoff. Jeder Baum bedeutet Leben! Rund 250 Jahre nach dem Tod Georg von Langens führen die Schüler der nach ihm benannten BBS in Holzminden sein Werk fort. Sie forsten die alten Eichenalleen im Solling wieder auf. Einst durchzogen diese kulturhistorischen und ökologisch wertvollen Alleen den ganzen Solling und markierten die Verbindungswege in die umliegenden Ortschaften. Georg von Langen war als Oberjägermeister und Forstmeister der Urvater dieser Alleen. Die Niedersächsischen Landesforsten pflegen auf diese Weise die Eichenalleen des Georg von Langen gemeinsam mit der Schule. Finanziell unterstützt wird dieses Projekt von der Stiftung Zukunft Wald unter der Leitung von Stiftungsdirektorin Elisabeth Hüsing. Erst durch diese Unterstützung konnten auch in diesem Jahr 200 Stieleichen von Schülern der Georg-von-Langen-Schule gepflanzt werden.

