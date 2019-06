Mittwoch, 19. Juni 2019

Schüler der Homburg-OBS Stadtoldendorf holen ersten Platz auf der IdeenExpo

Maico (links) und Jan halten stolz ihre Solar Cups in die Kamera. Foto: Grewe

Stadtoldendorf. Schüler der Homburg-Oberschule Stadtoldendorf haben bereits am Dienstag auf der Ideen Expo tolle Erfolge feiern können. 23 Viert- bis Achtklässler der OBS beteiligten sich in acht Teams an dem Wettbewerb „Solar Cup der Niedersachsen Metall 2019“. Insgesamt nahmen 80 Teams von 15 Schulen aus der Region Hannover und benachbarten Landkreisen an diesem Wettbewerb teil, insgesamt wetteiferten 160 Mädchen und Jungen um den Solar Cup. Die Krönung für die starke Stadtoldendorfer Gruppe war der erste Platz von Maico Heise und Jan Hühne aus der Klasse 8b. (rei)

