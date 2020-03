Dienstag, 03. März 2020

Schüler des Beruflichen Gymnasiums Holzminden stehen im Finale

Das Finale wird am Mittwoch ab 20.15 Uhr auf Pro Sieben übertragen. Foto: Pro Sieben/Willi Weber

Holzminden. Am Mittwoch um 20.15 Uhr heißt es Daumen drücken für die Tüftler auf dem Kiesberg. Denn sie stehen im Finale der Pro Sieben-Show „Das Ding des Jahres“. Mit ihrem „Energy Floor“ – dem Fußboden, der Strom erzeugt – haben die Schüler des Beruflichen Gymnasiums der Georg-von-Langen-Schule Holzminden in der ersten Sendung Jury und Publikum überzeugen können. Wird das auch im Finale so sein? (bs)

