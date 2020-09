Mittwoch, 02. September 2020

Schüler des Campe-Gymnasiums Holzminden erfolgreich im Wettbewerb „Das ist Chemie“

Ein Teil der beim Wettbewerb erfolgreichen Campianer. Fotocollage: Campe-Gymnasium

Holzminden. Zum siebten Mal sind Campe-Schüler beim Wettbewerb „Das ist Chemie!“ unter den Besten Niedersachsens. In diesem Jahr stand der Wettbewerb unter dem Motto: die tollen Knolle – die Chemie der Kartoffel.

Bereits am 18. Dezember startete am Campe der „DICH Wettbewerb“ mit einem Experimentiertag für interessierte Schüler der fünften Klassen. Bei weiteren Versuchsnachmittagen im März experimentierten zusätzlich Schüler der sechsten Klasse in den Chemieräumen des Campe-Gymnasiums. Da wurden die Kartoffeln, einmal anders als sonst, im Becherglas gekocht, „Zauberkartoffelbrei“ und eine recht stabile Kartoffelfolie hergestellt. Trotz des ungewohnten Schulalltags durch Corona fertigten insgesamt 31 Schüler nach den Experimentiernachmittagen eigenständig ein Versuchsprotokoll an.

