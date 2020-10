Mittwoch, 07. Oktober 2020

Schüler-Ingenieure des Internats Solling Holzminden setzen auf 3D-Druck

Jetzt kann’s losgehen: Die LSH-Ingenieure vor den fertig zusammengebauten 3D-Druckern. Foto: Internat Solling

Holzminden. Vor zwei Jahren hat sich das Internat Solling in Holzminden erfolgreich bei der Deutschen Telekom Stiftung um Aufnahme in den Verband der JIA-Schulen beworben. JIA steht für Junior-Ingenieur-Akademie und ist ein projektorientiertes Fach in den Stufen 9 und 10. Schüler setzen sich hier in zwei Jahren mit technischen Fragestellungen auseinander. Sie entwickeln automatische Bewässerungssysteme, intelligente Licht-, Heizungs- und Schließanlagen oder bauen myoelektrische Prothesen. Sars-CoV2 hat diese projektorientierte Arbeit sehr erschwert. Aber kann man Dinge nicht auch „auf Distanz“ bauen? Was bedeutet Digitalisierung eigentlich in der Entwicklung Fertigung physischer Objekte? Gegen Ende der zweiährigen Förderphase durch die Deutsche Telekom-Stiftung hat das Internat Solling daher einige 3D-Drucker angeschafft und einige Schüler des JIA-Moduls Neurobotics konnten sich die fertig gestellten Bausätze schon einmal ansehen. Die jungen Ingenieure können nun – selbst im Falle einer Schulschließung, von zu Hause aus – benötigte Teile für ihr Projekt am PC konstruieren.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 7. Oktober