Mittwoch, 15. Juli 2020

Schülerkonzert der Musikschule Holzminden in Corona-Zeiten

Das Konzert diesmal auf dem Hinterhof. Foto: Musikschule

Holzminden. Kurz vor den Ferien verabschiedet sich die Musikschule Holzminden traditionell mit einem großen Sommerkonzert in die Sommerpause. Die Stadthalle war in den letzten Jahren dafür der geeignete Raum mit entsprechender Bühne. Nicht aber in diesem Jahr. Um dennoch einen musikalischen Abschluss für einen Teil der Schülerinnen und Schüler zu veranstalten, ist die Musikschule auch hier neue Wege gegangen.

In enger Absprache mit den zuständigen Behörden wurde ein Konzert auf dem Hinterhof des Musikschulgebäudes organisiert. Unter das Dach des Fahrradständers wurde eine kleine Bühne gebaut und auf dem Hof Bänke und Stühle im Mindestabstand installiert. Nach vorheriger Anmeldung durften nur Angehörige der Mitwirkenden jungen Musiker das Konzert besuchen. Ihnen wurde ein Platz zugewiesen, sodass Personen aus verschiedenen Haushalten einen Mindestabstand einhalten konnten.

Und Musik? Ja, die gab es auch. Wie so oft in den letzten Monaten, tritt der Inhalt viel zu sehr in den Hintergrund, weil die Beschäftigung mit Verordnungen und Hygienevorschriften den Alltag prägen. Wie gut es tut, engagierte junge Menschen mit Ihren Lehrkräften auf der Bühne zu erleben ist an diesem Abend wieder klar geworden. Die Freude war auf allen Seiten groß und die Begeisterung der anwesenden Familien ebenso. Es lohnt sich in jedem Fall festzuhalten an den kulturellen kleinen und großen Schritten. Sie sind Kitt für unsere Gesellschaft und Bereicherung für unser Leben.